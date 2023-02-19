Dr. Salih Elmas kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Nebi Sümer'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Sancaktepe belediye başkan yardımcısı Dr. Eyüp Salih Elmas bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarındaDr. Eyüp Salih Elmas kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Eyüp Salih Elmas'ın hayat biyografisi.

DR. SALİH ELMAS KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Dr. Eyüp Salih Elmas 1979 yılında İstanbul’da doğdu.

Lise eğitimini İstanbul Fen Lisesi’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği’nde Yüksek Öğrenim hayatına başladı (1997). YTÜ Mimarlık Fakültesine bölüm birincisi olarak yatay geçiş yaptı (1998). Mimarlık eğitimini tamamladı (2002).

Mimarlık unvanı yanında ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümün de 2. Lisans (ÇAP) eğitimi aldı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim dalında “Çamlıca- Altunizade -Bağlarbaşı tarihsel çevresi değerlendirme ve Çamlıca’da koruma projesi üretimi” teziyle Yüksek Mimar (Restoratör) unvanını aldı (2005).

Anadolu Üniversitesi’nden İşletme dalında 3. Lisans derecesi aldı. (2011)

İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Yönetimi Ana Bilim dalında doktora eğitimi “Bina Kullanım Evresinin Denetimine Yönelik Bir Çerçeve Yaklaşım Önerisi” tez çalışması ile tamamladı. Bu tez inşaat sektörü özelinde bina türü yapıların kullanım evresinin denetimini yapmak için model geliştirmiş ve “Dr.’’ ünvanı almıştır. İş hayatına özel kurumlarda çalışarak başladı (1999-2005). Yerel ve Genel İdarelerde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev aldı.

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Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde Bölge Şefliği’nin yanı sıra Avrupa Birliği projeleri ve Kent Konseyi koordinatörlüğünü de birlikte yürüttü (2004-2006).



İstanbul İli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü bünyesinde başta Avrupa Adalet Sarayı olmak üzere çeşitli kamu yapılarının denetimini Uzman Mimar unvanıyla yürüttü (2006-2008).



Çekmeköy Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Encümen üyeği görevlerinde bulundu (2008- 2014).



2014 Yerel Seçimlerinden sonra da Beykoz Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.



2019 Yerel Seçimlerinden sonra da Sancaktepe Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.



Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesidir.

Dr. Eyüp Salih ELMAS ileri seviyede İngilizce ve Almanca dillerini bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.