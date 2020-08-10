Dr. Salih Kenan Şahin’e büyük görev! Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin tanıtımı artık ona emanet

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak amacıyla 2019 yılında kanunun hükmündeki kararnameyle kurulan USHAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığına Dr. Salih Kenan Şahin atandı.

Kenan Şahin konuyla ilgili olarak, "Güvenen büyüklerimize teşekkür ederim. Dua sizden, Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tan.” açıklamasını yaptı.

Kenan Şahin 2009 ve 2014 yıllarında 2 dönem başarılı bir şekilde Pendik Belediye Başkanlığı yapmıştı. Belediye başkanlığından sonra ise Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

USHAŞ‘IN KURULUŞ AMACI NEDİR?

USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiş olup merkezi Ankara’dadır.

USHAŞ, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi dünyanın önde gelen katma değerli sağlık hizmeti sağlayıcılarından biri haline getirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

DR. SALİH KENAN ŞAHİN KİMDİR?

1967 yılında Erzurum’da doğdu. 1984 yılında Erzurum Lisesi ve 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

SSK Amasya Suluova Dispanserinde Pratisyen Doktor olarak çalışma hayatına başladı. 1992 yılında başladığı Uzmanlık Eğitimini 1996 yılında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yaptı.

Çeşitli vakıf ve derneklerde toplum yararına faaliyetlerde bulundu. 1998 yılında Fazilet Partisi Pendik Kurucu İlçe Başkanı oldu. 2001 – 2004 yılları arasında Pendik Belediye Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu.

2004 – 2005 yılları arasında SSK Kartal Hastanesinde İntaniye Uzmanı olarak çalıştı. 2005 - 2008 yılları arasında SSK İstanbul Sağlık İşleri Bölge Müdürü olarak görev yapan Dr. Kenan Şahin, SSK ve Genel Sağlık Sigortası yapılanması sürecinde mevzuat ve proje çalışmaları yaptı.

2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Pendik Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Dr. Kenan Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.