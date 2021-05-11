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Dr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve biyografisi

Televizyon programlarına konuk olan Dr. Şenol Şensoy araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için Dr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını derledik. İşte Dr. Şenol Şensoy kariyeri ve biyografisi...

Dr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve biyografisi

Dr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Dr. Şenol Şensoy kariyeri ve biyografisi...

DR. ŞENOL ŞENSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Şenol Şensoy, Fitoterapi Uzmanı Tıp Hekimidir. 1967 İstanbul doğumludur. Lisans öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlamış ve ardından 1991'de Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Siverek Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde göreve başlamış ardından 3 yıl boyunca Akçaabat’ta Sağlık Ocağı Hekimi olarak çalışmıştır. Daha sonrasında Trabzon Hava alanı ve Atatürk Hava Alanı kurum tabipliği görevine geçmiştir.

Dr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve biyografisi

KARİYERİ

Birçok televizyon kanalına katılan ve sağlığa ilişkin izleyicilere faydalı bilgiler veren Dr. Şenol Şensoy, 2020 yılında Altın Zirve Yılın En İyi Alternatif Tıp Uzmanı ödülü almaya hak kazanmıştır. Çıktığı televizyon kanallarında kanser, kısırlık, kalp ve damar hastalıkları, beyin ve sinir hastalıkları, KOAH, Tansiyon ve Şeker hastalıklarının tamamlayıcı fitoterapi yöntemleriyle, tedavilerine ciddi katkılar sağlanabileceğini anlatmıştır. Mesleki çalışmalarına şu anda İstanbul Bakırköy’de bulunan Özel Muayenehanesi'nde devam etmektedir. 

Dr. Şenol Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve biyografisi

(DOKTOR SİTESİ/DRSENOLSENSOY)

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