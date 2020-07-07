  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu!

Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu!

YKS'nin ertelenmesi için çabalamasıyla gündeme gelen Dr. Serdar Savaş Youtube üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Savaş gerçekleştirdiği canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Çanakkale'de korkutan orman yangını!Çanakkale'de korkutan orman yangını!

7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu

Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldıAksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı

Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!

 

07 Temmuz 2020 Salı 09:09

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü
25 yaşındaki genç kız kardeşine zorla sigara içirdi! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Çanakkale'de korkutan orman yangını!
Çanakkale'de korkutan orman yangını!
7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu
7 yıl önce öldürülmüştü! 9 metrelik su kuyusunda bulundu
Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı
Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı
Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!
Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!
Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
A101 9 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 9 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 4 - 10 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 4 - 10 Temmuz 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!
Eşiyle boşanan baba çocukları için intihara kalkıştı!