Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu!
YKS'nin ertelenmesi için çabalamasıyla gündeme gelen Dr. Serdar Savaş Youtube üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Savaş gerçekleştirdiği canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
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07 Temmuz 2020 Salı 09:09
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