Habertük TV'de Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünü yaptığı Teke Tek programında YKS sınavının ertelenmesini isteyen Dr.Serdar Savaş,"Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" deyince ortalık gerilmişti. Olayı araştıran kişiler Dr.Serdar Savaş'ın kim olduğunu araştırıyor. Bu doğrultuda Dr.Serdar Savaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları araştırılıyor.İşte detaylar...

SERDAR SAVAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Serdar Savaş hem bilim insanı hem de siyasetçi olarak tanınan bir isim. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu’de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene’de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi aldı.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı’na atandı.

2000 yılında Türkiye’ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri’ni, İleri Tıp Teknolojileri’ni ve GENAR Enstitüsü’nü kurdu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti’nin Parti Meclisi’ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP’nin politika geliştirme, dışişleri, Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.

Habertürk'te doktorlar birbirine girdi: Yalan söyleyen gerizekalılar