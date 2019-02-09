Dr. Uçar, “Gönüllere dokunacağız”

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Beraberinde AK Parti İl ve Yakutiye İlçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Dr. Uçar, vatandaşlara AK Parti belediyeciliğini anlatıyor.

Gerek Yakutiye ve gerekse bağlı mahallelerde seçmenlerle bir araya gelen Dr. Mahmut Uçar, hem belediyenin bugüne kadar yaptığı projeleri anlattı hem de 31 Mart sonrasında planladıkları çalışmaları aktardı.

Uçar yaptığı açıklamada, "31 Mart tarihine kadar ilçemizde ulaşmadık sokak, mahalle kalmayacak. Bütün vatandaşlarımızla temas ederek gönüllerine dokunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA