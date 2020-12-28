Geçtiğimiz sene 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'Yılın hekimi' seçilerek gönüllere taht kuran Radyolog Dr. Yavuz Durmuş hayatını kaybetti. Tüm tıp camiasını yasa boğan bu haber üzerine internet kullanıcları da Dr. Yavuz Durmuş kimdir? Kaç yaşında? Yılın hekimi Dr. Yavuz Durmuş öldü mü? Neden öldü?? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

DR. YAVUZ DURMUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? | YILIN HEKİMİ DR. YAVUZ DURMUŞ HAYATI

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 52 yaşındaki Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika’ya gitti.

1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı.

2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

DR. YAVUZ DURMUŞ ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre, Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.