Dr. Yüce: “Depresyon ergenlik dönemlerinde de görülebilir”

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, depresyonun sadece yetişkinlerde değil, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde de görülebileceğini söyledi.

Depresyonun sadece yetişkinlerde değil, çocukluk ve ergenlik döneminde de görüldüğünü ve bipolar bozukluk gibi ciddi bir psikiyatrik bozukluğun bir görünümü olabileceğini belirten Büyük Anadolu Merkez Hastanesi doktorlarından Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Depresyon hakkında bilgiler veren Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, "Depresyon, aşağı doğru bastırmak, çekmek, bitkin gamlı-kederli olmak anlamına gelir. Tıbbi terimde ise çökkünlük olarak ifade edilmektedir. Depresyon, dünyada ve ülkemizde önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Halk sağlığını en çok tehdit eden sorunların başında gelen depresyon, yüksek yaygınlık dışında çocuk ve ergenlerde tanı güçlükleri içermesi, kronikleşme riskinin ve intihar davranışı sıklığının artması, oluşturduğu ekonomik sonuçlar ile karşımıza çıkmaktadır. Depresyon vakaları tedavi edilmediğinde şiddeti artabilir, farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bu anlamda bu sağlık sorununu sadece belirli bir yaşa bağlamak yanlış olur" dedi.

Depresyonun çocukluk döneminde de olabileceğini vurgulayan Dr. Yüce, şunları söyledi:

"Depresyon çocukluk ve ergenlik dönemlerinde de ortaya çıkabilir. Çocukta bedensel yakınmalar, sinirlilik, işitsel varsanılar, kaygı bozukluğu ve fobiler gibi. Ergenlikte ise; aşırı tedirginlik ve huzursuzluk, öfke patlamaları, çabuk sıkılma, dikkat dağınıklığı, antisosyal davranış, madde kötüye kullanımı, okuldan kaçma, okul başarısızlığı, azalmış hijyen gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Ailelerin çocuklarının duygu durumlarını iyi takip etmeleri gerekmekte olup, ilgi istek azalması veya hiçbir şeyden zevk alamama, yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik, uyku bozukluğu, iştah bozukluğu, intihar düşünceleri, suçluluk, hareketlerinde azalma gibi durumlarda erken tanı ve tedavi için mutlaka çocuk ve ergen psikiyatrisi doktoruna başvurmaları hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: İHA