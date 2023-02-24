Draeen Ajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Draeen Ajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Draeen Ajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Draeen Ajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Draeen Ajkovic 25 Ağustos 1985 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Karadağ,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Draeen Ajkovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Draeen Ajkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Draeen Ajkovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Draeen Ajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Draeen Ajkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Draeen Ajkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Draeen Ajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2012 yılında Zeta Golubovac

1 Şubat 2013 yılında FK Bratstvo

3 Ağustos 2013 yılında FK Decic Tuzi

1 Şubat 2014 yılında FK Zabjelo

3 Ağustos 2014 yılında FK Decic Tuzi

3 Şubat 2015 yılında FK Iskra

4 Ağustos 2015 yılında FK Jezero

28 Temmuz 2020 yılında Jedinstvo

9 Ağustos 2021 yılında FK Cetinje

11 Şubat 2022 yılında OFK Titograd

26 Temmuz 2022 yılında Otrant-Olympic

Draeen Ajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Draeen Ajkovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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