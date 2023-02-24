Dragan Arezina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Arezina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Arezina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Arezina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Arezina 20 Mart 1998 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Arežina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Arezina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Arezina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dragan Arezina'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Arezina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Arezina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Arezina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Arezina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sloga Trn

2 Mart 2018 yılında FK Jedinstvo Zeravica

25 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

1 Ocak 2020 yılında Zvijezda G.

18 Şubat 2020 yılında J. Bihac

27 Temmuz 2020 yılında S. Novi Grad

1 Temmuz 2021 yılında FK Laktasi

10 Şubat 2023 yılında Mrkonjic

Dragan Arezina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Arezina şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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