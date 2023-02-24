Dragan Bilbija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Bilbija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Bilbija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Bilbija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Bilbija 17 Haziran 2002 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Bilbija Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Dragan Bilbija, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragan Bilbija'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Bilbija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Bilbija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Bilbija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Bilbija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

Dragan Bilbija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Bilbija şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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