Dragan Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Ceran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Ceran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Ceran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Ceran 6 Ekim 1987 tarihinde Kikinda şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дpaган Ћepaн şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Ceran Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Moscow yapmaktadır. Dragan Ceran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dragan Ceran'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Ceran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/draganceran?igshid=1sc41ln87xeqm

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Dragan Ceran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Ceran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dragan Ceran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Ceran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Smederevo

1 Temmuz 2007 yılında Pozarevac

31 Aralık 2007 yılında Smederevo

1 Ocak 2010 yılında KVC Westerlo

30 Haziran 2010 yılında Smederevo

1 Ocak 2012 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2012 yılında Maccabi Netanya

7 Temmuz 2013 yılında Simurq

1 Temmuz 2015 yılında Hajer

11 Ocak 2016 yılında Vardar

1 Temmuz 2016 yılında Nasaf Qarshi

1 Temmuz 2018 yılında Pakhtakor

Dragan Ceran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Ceran şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragan Ceran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Novi Kozarci (-2005)

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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