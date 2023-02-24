Dragan Cetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Cetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Cetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Cetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Cetkovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Cetkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Cetkovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragan Cetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Cetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragan Cetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Cetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

Dragan Cetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Cetkovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.