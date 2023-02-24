Dragan Domuzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Domuzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Domuzin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Domuzin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Domuzin 23 Mayıs 1999 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Domuzin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dragan Domuzin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Dragan Domuzin'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Domuzin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Domuzin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Domuzin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Domuzin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2016 yılında Wiener Linien

19 Temmuz 2017 yılında FK Krupa U19

1 Temmuz 2018 yılında Wiener Linien

6 Şubat 2019 yılında FC Lustenau

27 Ocak 2020 yılında Tisis

7 Ağustos 2020 yılında Kozara Gradiska

3 Mart 2021 yılında Mrkonjic

Dragan Domuzin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Domuzin şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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