Dragan Doslo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Doslo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Doslo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Doslo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Doslo 27 Ekim 1996 tarihinde Sokolac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Došlo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Doslo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Doslo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragan Doslo'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Doslo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Doslo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Doslo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Doslo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2015 yılında Zvijezda 09

29 Şubat 2016 yılında Mladost Obarska

13 Temmuz 2016 yılında Cro. Rosenheim

18 Şubat 2017 yılında Po­dri­nje

1 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

Dragan Doslo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Doslo şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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