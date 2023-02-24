Dragan Grivi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Grivi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Grivi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Grivi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Grivi 12 Şubat 1996 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Grivi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Dragan Grivi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dragan Grivi'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 18 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dragan Grivi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Grivi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Grivi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Grivi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2018 yılında Sutjeska Niksic

Dragan Grivi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Grivi şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dragan Grivi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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