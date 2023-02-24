Dragan Juranovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Juranovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Juranovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Juranovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Juranovic 10 Şubat 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Juranović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Juranovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Dragan Juranovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dragan Juranovic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Juranovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Juranovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragan Juranovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Juranovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dubrava Tk U17

12 Ağustos 2011 yılında C. Sesvete U19

9 Eylül 2011 yılında Dubrava Tk U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Dubrava ZG

26 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

28 Ocak 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

9 Ağustos 2019 yılında NK Dubrava ZG

10 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

Dragan Juranovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Juranovic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.