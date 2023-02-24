Dragan Matkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Matkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Matkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Matkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Matkovic 9 Haziran 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Matković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Matkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Matkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dragan Matkovic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Matkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Matkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Matkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Matkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vojvodina U19

14 Temmuz 2020 yılında Vrsac

11 Ocak 2021 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

7 Ocak 2023 yılında Radnik Bijelj.

Dragan Matkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Matkovic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dragan Matkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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