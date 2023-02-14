Dragan Mihajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Mihajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Mihajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Mihajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Mihajlovic 22 Ağu 1991 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dragan Mihajlović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Mihajlovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Mihajlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Mihajlovic'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragan Mihajlovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmihajlovic91/

Dragan Mihajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dragan Mihajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragan Mihajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Mihajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AC Bellinzona

1 Ağu 2009 yılında Parma U19

1 Temmuz 2010 yılında AC Bellinzona

23 Şubat 2013 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2016 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2019 yılında APOEL Nikosia

12 Şubat 2021 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Levski Sofia

26 Ağu 2022 yılında AC Bellinzona

Dragan Mihajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Mihajlovic şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.