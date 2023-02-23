Dragan Paulevici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Paulevici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Paulevici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Paulevici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Paulevici 9 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Robert Paulevici şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Paulevici Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Paulevici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragan Paulevici'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragan Paulevici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Paulevici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Paulevici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Paulevici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2015 yılında Bilinmiyor

20 Ağustos 2015 yılında Vointa Biled

13 Şubat 2018 yılında Fortuna B. Mic

10 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2019 yılında Avantul Periam

1 Ocak 2021 yılında Soimii Lipova

1 Temmuz 2021 yılında Dumbravita

Dragan Paulevici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Paulevici şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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