Dragan Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Radic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Radic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Radic 13 Haziran 1992 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Radić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Radic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Radic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Radic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Radic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Radic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Radic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Radic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Modrica Maxima

30 Temmuz 2015 yılında Posavina VK

1 Temmuz 2016 yılında Modrica Maxima

1 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

25 Şubat 2019 yılında FK Alfa Modriča

1 Temmuz 2019 yılında NK Odzak 102

3 Mart 2022 yılında FK Alfa Modriča

Dragan Radic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Radic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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