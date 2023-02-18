Dragan Radosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Radosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Radosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Radosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Radosavljevic 27 Şubat 1996 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Драган Радосављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Radosavljevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Radosavljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Radosavljevic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragan Radosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Radosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Radosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Radosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sloga Požega

1 Ocak 2018 yılında Polet Ljubic

1 Şubat 2019 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2019 yılında Borac Cacak

1 Ağu 2021 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Dragan Radosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Radosavljevic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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