Dragan Romanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Romanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Romanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Romanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Romanic 23 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Romanić Dragan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Romanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Romanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Dragan Romanic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Romanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Romanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragan Romanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Romanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Romanic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.