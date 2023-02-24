Dragan Savija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Savija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Savija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Savija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Savija 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Savija Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına - tarihinde katılmıştır. Dragan Savija'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Savija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Savija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Savija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Savija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Savija şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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