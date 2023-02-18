Dragan Stoisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Stoisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Stoisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Stoisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Stoisavljevic 25 Kasım 2003 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Драган Стоисављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Stoisavljevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Dragan Stoisavljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dragan Stoisavljevic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragan Stoisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Stoisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Stoisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Stoisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac U19

16 Ocak 2020 yılında Vozdovac

26 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

31 Aralık 2022 yılında Vozdovac

Dragan Stoisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Stoisavljevic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dragan Stoisavljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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