Dragan Tadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Tadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Tadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Tadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Tadic 29 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Tadic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Tadic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına - tarihinde katılmıştır. Dragan Tadic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Tadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Tadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Tadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Tadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Tadic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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