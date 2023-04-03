Dragan Trninic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Trninic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Trninic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dragan Trninic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dragan Trninic 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dragan Trninic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Trninic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragan Trninic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dragan Trninic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dragan Trninic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U19
Dragan Trninic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dragan Trninic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.