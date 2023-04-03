Dragan Trninic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Trninic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dragan Trninic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dragan Trninic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.