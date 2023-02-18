Dragan Vuk Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Vuk Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Vuk Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Vuk Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Vuk Markovic 1 Temmuz 1999 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Драган Вук Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Vuk Markovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragan Vuk Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Vuk Markovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragan Vuk Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Vuk Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Vuk Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Vuk Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2017 yılında Rad Belgrad

17 Ağu 2018 yılında OFK Belgrad

29 Temmuz 2020 yılında Zvezdara

13 Ağu 2021 yılında Rad Belgrad

16 Eylül 2021 yılında Studentski Grad

6 Temmuz 2022 yılında Macva

Dragan Vuk Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Vuk Markovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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