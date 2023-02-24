Dragan Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragan Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragan Zivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragan Zivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragan Zivanovic 18 Eylül 1999 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dragan Živanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragan Zivanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balkan Scout yapmaktadır. Dragan Zivanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragan Zivanovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragan Zivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragan Zivanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragan Zivanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragan Zivanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bijeljina U17

1 Temmuz 2016 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2018 yılında Radnik Bijelj.

17 Temmuz 2019 yılında NK Dekani

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09

12 Ağustos 2020 yılında Jedinstvo Brcko

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Dragan Zivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragan Zivanovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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