Draghi: Enflasyon hedefine ulaşılmazsa daha çok önlem alınabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın mevcut politika araçlarını savunarak hala eylem alanlarının bulunduğunu ve bölgede enflasyon hedefine ulaşılmaması durumunda yeniden faiz indirimine gidilebileceğini ya da varlık satın alımı başlatılabileceğini söyledi.

Draghi, Portekiz'deki ECB Forum'da yaptığı açıklamalarda yatırımcıları bankanın, Avrupa Birliği'nde bir resesyon durumunda uygulanacak para politikasının etkisine yönelik endişelerini yatıştırmaya çalıştı. Draghi, konferansta yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

"AB Anlaşması, eylemlerimizin gerekli olmalarının yanında direktiflerimizin yerine getirilmesi ve amacımıza ulaşmamız için uygun olmasını gerektiriyor. Bu durum da politika araçlarımızın karşılaştığımız kredi ve yükümlülüklerle sınırlanması anlamına geliyor. Ekonomik krizin gösterdiği bir şey varsa o da amaçlarımıza ulaşmak için yetkimiz kapsamındaki bütün esnekliği kullanacağımızdır. Gelecekte de fiyat istikrarınına yönelik herhangi bir tehdide yanıt vermek için aynı şekilde hareket edeceğiz."

ECB, faiz oranı beklentilerini geçen ay revize ederek kriz sonrası ilk faiz artırımının 2020 ortalarından önce yapılmayacağını duyurmuştu. Söz konusu sert duruş, ECB'nin bölgede ekonomik iyileşme görülebileceğine kuşkulu yaklaştığı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Konferansta Draghi ayrıca, ECB'nin çeşitli politika araçlarının olduğuna dikkat çekerek, "Politika faiz oralarında daha fazla indirim ve teşvik önlemlerinin oluşturacağı herhangi bir yan etki, politika araçlarımız kapsamında olmaya devam edecek. Ayrıca varlık satın alım programının (asset purchase program / APP) da oldukça eylem alanı bulunuyor" dedi.

Draghi'nin açıklamalarının ardından euro dolar karşısında TSi 11:39'da yüzde 0.22 değer kaybederek 1,1192 dolara geriledi.

DHA