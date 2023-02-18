Dragisa Komarcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragisa Komarcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragisa Komarcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragisa Komarcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragisa Komarcevic 20 Aralık 1987 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragisa Komarcevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragisa Komarcevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dragisa Komarcevic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragisa Komarcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragisa Komarcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragisa Komarcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragisa Komarcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OFK Sloga

18 Temmuz 2019 yılında FK Loznica

Dragisa Komarcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragisa Komarcevic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.