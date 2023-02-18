Dragoljub Radoman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragoljub Radoman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragoljub Radoman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragoljub Radoman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragoljub Radoman 9 Ocak 2004 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragoljub Radoman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragoljub Radoman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dragoljub Radoman'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragoljub Radoman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragoljub Radoman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragoljub Radoman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragoljub Radoman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2020 yılında Graficar U17

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

7 Ağu 2021 yılında Zlatibor

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

16 Ağu 2022 yılında Mladost GAT

9 Şubat 2023 yılında Sloboda Uzice

Dragoljub Radoman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragoljub Radoman şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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