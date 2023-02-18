Dragoljub Srnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragoljub Srnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragoljub Srnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragoljub Srnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragoljub Srnic 12 Ocak 1992 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Драгољуб Срнић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragoljub Srnic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Dragoljub Srnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragoljub Srnic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragoljub Srnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragoljub Srnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dragoljub Srnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragoljub Srnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2011 yılında Sopot

30 Haziran 2012 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2012 yılında Čukarički

30 Haziran 2013 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2013 yılında Čukarički

4 Temmuz 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Şubat 2019 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında LKS Lodz

25 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

Dragoljub Srnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragoljub Srnic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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