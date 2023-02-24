Dragomir Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragomir Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragomir Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragomir Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragomir Petkov 8 Haziran 1998 tarihinde Silistra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Драгомир Красимиров Петков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragomir Petkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Dragomir Petkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dragomir Petkov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragomir Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragomir Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragomir Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragomir Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bdin Vidin

1 Ocak 2018 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2018 yılında Strumska Slava

1 Haziran 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2019 yılında Strumska Slava

Dragomir Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragomir Petkov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Levski Sofia, Lokomotiv Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.