Kapıcı-Kaloriferci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDragon ne demek, TDK'ya göre Dragon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 16 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuCumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası umut dolu açıklamalarda bulundu! Peş peşe sevindirici haberlerle iç ısıttı!Katmerli Katmerli ne demek, TDK'ya göre Katmerli Katmerli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Bina Bakıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıShow TV canlı yayın Oğlum 2. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kuruluş Osman 82. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeMenemenspor – Ankaragücü maçı canlı izle | Menemenspor – Ankaragücü maçı TRT spor canlı yayın izle linkiDenizlispor – Altınordu maçı canlı izle | Denizlispor – Altınordu maçı TRT Türk canlı yayın izle linki
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Dragon ne demek, TDK'ya göre Dragon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dragon ne demek, TDK'ya göre Dragon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dragon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dragon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dragon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dragon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dragon ne demek, TDK'ya göre Dragon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dragon ne demek? Dragon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dragon kelimesi. Peki dragon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dragon nedir, dragon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DRAGON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dragon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dragon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dragon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ejderha
- Batı ordularında, atlı veya yaya olarak çarpışan asker sınıfı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT