Dragon ne demek, TDK'ya göre Dragon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dragon ne demek? Dragon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dragon kelimesi. Peki dragon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dragon nedir, dragon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DRAGON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dragon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dragon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dragon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ejderha

- Batı ordularında, atlı veya yaya olarak çarpışan asker sınıfı

