Dragos Albu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Albu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Albu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Albu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Albu 15 Mart 2001 tarihinde Plenița şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Dragoș Albu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Albu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMGroup yapmaktadır. Dragos Albu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dragos Albu'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragos Albu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/dragos.albu.370

Dragos Albu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Albu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragos Albu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Albu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Aralık 2017 yılında FC Utrecht U17

1 Ocak 2018 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht U21

14 Temmuz 2020 yılında FC U Craiova

Dragos Albu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Albu şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragos Albu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Unirea Tricolor Drobeta (2010-2011), Stiinta Craiova (2011-2012), CSS Craiova (2012-N/A), Școala de Fotbal Gică Popescu (N/A-2017)

Romanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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