Dragos Balauru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Balauru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Balauru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Balauru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Balauru 11 Kasım 1989 tarihinde Poroschia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoş Balauru şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Balauru Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 17 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dragos Balauru'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragos Balauru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Balauru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragos Balauru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Balauru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FCM Targu Mures

27 Temmuz 2012 yılında U Cluj

31 Aralık 2012 yılında FCM Targu Mures

4 Temmuz 2013 yılında Rapid Bukarest

21 Ağustos 2013 yılında FC Viitorul

27 Ocak 2015 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2018 yılında Daco-Getica

3 Ocak 2019 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

17 Şubat 2020 yılında UTA Arad

Dragos Balauru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Balauru şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.