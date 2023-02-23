Dragos Gheorghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Gheorghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Gheorghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Gheorghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Gheorghe 10 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Gheorghe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Gheorghe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragos Gheorghe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dragos Gheorghe'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragos Gheorghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Gheorghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragos Gheorghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Gheorghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Astra Giur. U19

1 Temmuz 2016 yılında Astra II

1 Temmuz 2018 yılında Astra Giurgiu

13 Ocak 2022 yılında Petrolul

30 Haziran 2022 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

26 Ağustos 2022 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Dragos Gheorghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Gheorghe şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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