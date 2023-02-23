Dragos Grigore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Grigore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Grigore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Grigore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Grigore 7 Eylül 1986 tarihinde Vaslui şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoş Grigore şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Grigore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Dragos Grigore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragos Grigore'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragos Grigore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/dragos.grigore.56

Dragos Grigore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Grigore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dragos Grigore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Grigore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FCM Husi (ext.)

1 Temmuz 2006 yılında CFR Timisoara

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2009 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse

1 Temmuz 2015 yılında Al-Sailiya SC

19 Ocak 2016 yılında Toulouse

20 Ocak 2016 yılında Al-Sailiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

Dragos Grigore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Grigore şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dragos Grigore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 21 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 0 gol atmıştır.

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