Dragos Horeboiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Horeboiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Horeboiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Horeboiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Horeboiu 5 Eylül 2002 tarihinde Câmpulung Muscel şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Horeboiu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Horeboiu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragos Horeboiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dragos Horeboiu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragos Horeboiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Horeboiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragos Horeboiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Horeboiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2018 yılında Dinamo U19

20 Ağustos 2020 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2022 yılında Muscelul Elite

1 Ocak 2023 yılında FC Buzau

Dragos Horeboiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Horeboiu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.