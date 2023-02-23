Dragos Huiban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Huiban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Huiban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Huiban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Huiban 29 Ocak 1990 tarihinde Bacău şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoş Ionuţ Huiban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Huiban Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jinghui Ho yapmaktadır. Dragos Huiban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragos Huiban'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragos Huiban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Huiban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragos Huiban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Huiban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2011 yılında FCM Bacău

1 Temmuz 2012 yılında FCM Targu Mures

17 Ocak 2015 yılında SC Bacău

1 Temmuz 2015 yılında Ac. Clinceni

5 Ocak 2016 yılında Sepsi OSK

2 Şubat 2018 yılında Sportul Snagov

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

21 Ocak 2021 yılında CSA Steaua

14 Temmuz 2022 yılında Metaloglobus

Dragos Huiban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Huiban şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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