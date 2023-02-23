Dragos İancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos İancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos İancu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos İancu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos İancu 29 Eylül 2002 tarihinde Huedin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Petru Iancu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos İancu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragos İancu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragos İancu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dragos İancu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos İancu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragos İancu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos İancu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Gaz Metan U19

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında FC Hermannstadt

Dragos İancu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos İancu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragos İancu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CFR Cluj (2010-2020)

Romanya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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