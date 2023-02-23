Dragos Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Lazar 4 Mayıs 2004 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Nicolas Lazăr şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Lazar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragos Lazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dragos Lazar'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragos Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dragos Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria U19

30 Haziran 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2020 yılında SCM Gloria Buzau

Dragos Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Lazar şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Viitorul Buzău ( - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.