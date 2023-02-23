Dragos Lupescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Lupescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Lupescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Lupescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Lupescu 23 Ağustos 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Ștefan Lupescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Lupescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragos Lupescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dragos Lupescu'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragos Lupescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Lupescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragos Lupescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Lupescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2018 yılında Nibbiano

1 Temmuz 2020 yılında Progresul Sp.

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Dragos Lupescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Lupescu şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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