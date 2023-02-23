Dragos Nedelcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Nedelcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Nedelcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Nedelcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Nedelcu 16 Şubat 1997 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Ionuț Nedelcu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Nedelcu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pietro Chiodi Soccer M. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dragos Nedelcu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dragos Nedelcu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/dragos.nedelcu.50

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Dragos Nedelcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Nedelcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dragos Nedelcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Nedelcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Viitorul

9 Ağustos 2017 yılında FCSB

12 Temmuz 2021 yılında F. Düsseldorf

3 Şubat 2022 yılında FCSB

4 Şubat 2022 yılında FCV Farul

30 Haziran 2022 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Dragos Nedelcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Nedelcu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dragos Nedelcu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rumänien U23 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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