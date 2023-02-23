Dragos Tescan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragos Tescan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragos Tescan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragos Tescan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragos Tescan 15 Eylül 1999 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dragoș Sebastian Tescan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragos Tescan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dragos Tescan'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dragos Tescan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragos Tescan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragos Tescan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragos Tescan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Haziran 2019 yılında AFC Turris

20 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

Dragos Tescan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragos Tescan şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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