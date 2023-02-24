Dragoslav Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dragoslav Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dragoslav Jovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dragoslav Jovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dragoslav Jovicic 17 Ekim 2003 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dragoslav Jovičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dragoslav Jovicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dragoslav Jovicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dragoslav Jovicic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dragoslav Jovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dragoslav Jovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dragoslav Jovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dragoslav Jovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında FK Omarska

Dragoslav Jovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dragoslav Jovicic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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