Draje İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Draje İlaç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Draje İlaç İmal İşçisi ne iş yapar, Draje İlaç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Draje İlaç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Draje İlaç İmal İşçisi Tanımı;

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Draje İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Draje İlaç İmal İşçisi Maaşları

Draje İlaç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Draje İlaç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Draje İlaç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.66

Meslek Adı :

Draje İlaç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İlaç tabletlerine özel bir renk, tat ve başka bir şekil vermek için drajeleyen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Draje İlaç İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Drajeleme işleminde kullanılmak üzere su, şeker, yapıştırıcı ve kimyevi maddeleri karıştırmak suretiyle şurup hazırlamak,

b) Şuruba boya ilave ederek istenilen renkte olmasını sağlamak,

c) Şurubu tülbentten geçirerek süzmek,

d) Drajelenecek tabletleri ekseni etrafında dönen tambura doldurmak,

e) Tabletlerin üzerine şurup ve toz kimyevi madde dökmek,

f) Tamburu çalıştırıp, ilacın otomatik olarak drajelenmesine nezaret etmek,

g) Hava üflecini çalıştırarak tabletleri kurutmak,

h) İlk işlemi biten ilacı ikinci bir tamburda kalın şurupla aynı şekilde işleme tabi tutmak,

i) Drajelenme sonunda tabletleri parlatma tamburunda parlatmak,

j) Parlatılan tabletleri torbalara doldurmak,

k) Özel bir drajeleme işleminde ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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