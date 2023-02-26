Dramani Awuah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dramani Awuah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dramani Awuah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dramani Awuah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dramani Awuah 2 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dramani Awuah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dramani Awuah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi 3 Ağustos 2025 tarihinde bitmektedir.

Dramani Awuah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dramani Awuah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dramani Awuah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dramani Awuah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Dramani Awuah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dramani Awuah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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