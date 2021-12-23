Dramatik ne demek, TDK'ya göre Dramatik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dramatik ne demek? Dramatik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dramatik kelimesi. Peki dramatik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dramatik nedir, dramatik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DRAMATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dramatik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dramatik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dramatik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sahne oyununa özgü olan

- İçinde gerilim, çatışma vb. olaylar bulunan, insan ilişkileri ile gelişen (eser, olay)

- Coşku veren, duyguları kamçılayan

- Acıklı



DRAMATİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu oyunun dramatik çatısını ben koyacaktım.

- Hadiseler gösteriyor ki dramatik neticelerine rağmen her şey komik bir zemin üzerinde cereyan ediyor.

